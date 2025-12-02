"Mein Lokal, Dein Lokal" dreht derzeit in Halle und im Saalekreis. In der TV-Show auf Kabel 1 kämpfen vier Restaurants um den Sieg. Auch Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch ist dafür vor Ort unterwegs. Ein Überblick über die Teilnehmenden.

TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" kommt nach Halle: Diese Restaurants kämpfen um den Sieg

Derzeit laufen in Halle und dem Saalekreis die Dreharbeiten für die TV-Kochsendung "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch. Anfang 2026 werden die Folgen auf Kabel Eins ausgestrahlt.

Halle (Saale)/MZ. - Die Kamera steht längst, die Kochtöpfe klappern schon: "Mein Lokal, Dein Lokal" hat erneut in der Region Halle Halt gemacht. Für die kommende inzwischen 20. Staffel begleitet die Produktion vier Restaurants aus Halle und dem Saalekreis.