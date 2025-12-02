weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Mein Lokal Dein Lokal: TV-Show auf Kabel 1 mit Robin Pietsch in Halle und Umgebung

EIL:
Belantis in Leipzig soll Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026
Belantis in Leipzig soll Asterix-Park werden - Erste neue Attraktion schon 2026

Kochsendung auf Kabel Eins TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" kommt nach Halle: Diese Restaurants kämpfen um den Sieg

"Mein Lokal, Dein Lokal" dreht derzeit in Halle und im Saalekreis. In der TV-Show auf Kabel 1 kämpfen vier Restaurants um den Sieg. Auch Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch ist dafür vor Ort unterwegs. Ein Überblick über die Teilnehmenden.

Von Hanna Schabacker Aktualisiert: 02.12.2025, 11:22
Derzeit laufen in Halle und dem Saalekreis die Dreharbeiten für die TV-Kochsendung "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch. Anfang 2026 werden die Folgen auf Kabel Eins ausgestrahlt.
Derzeit laufen in Halle und dem Saalekreis die Dreharbeiten für die TV-Kochsendung "Mein Lokal, Dein Lokal" mit Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch. Anfang 2026 werden die Folgen auf Kabel Eins ausgestrahlt. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Die Kamera steht längst, die Kochtöpfe klappern schon: "Mein Lokal, Dein Lokal" hat erneut in der Region Halle Halt gemacht. Für die kommende inzwischen 20. Staffel begleitet die Produktion vier Restaurants aus Halle und dem Saalekreis.