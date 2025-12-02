EIL:
Kochsendung auf Kabel Eins TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" kommt nach Halle: Diese Restaurants kämpfen um den Sieg
"Mein Lokal, Dein Lokal" dreht derzeit in Halle und im Saalekreis. In der TV-Show auf Kabel 1 kämpfen vier Restaurants um den Sieg. Auch Sachsen-Anhalts Sternekoch Robin Pietsch ist dafür vor Ort unterwegs. Ein Überblick über die Teilnehmenden.
Aktualisiert: 02.12.2025, 11:22
Halle (Saale)/MZ. - Die Kamera steht längst, die Kochtöpfe klappern schon: "Mein Lokal, Dein Lokal" hat erneut in der Region Halle Halt gemacht. Für die kommende inzwischen 20. Staffel begleitet die Produktion vier Restaurants aus Halle und dem Saalekreis.