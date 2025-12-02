Gefängnisse in Halle sollen leergezogen werden Fassungslosigkeit nach Entscheidung zu Gefängnisstandort
Nach der Absage der Landesregierung in der Standortfrage des Gefängnisses herrscht in Halle große Enttäuschung. Wie es jetzt weitergehen soll.
02.12.2025, 16:45
Halle (Saale)/MZ. - Wenige Stunden nachdem die Landesregierung ihre Entscheidung verkündet hat, den Gefängnisstandort Halle aufzugeben und stattdessen nach Weißenfels zu verlegen, herrscht in der Stadtpolitik Fassungslosigkeit. Die Enttäuschung scheint sehr groß zu sein. Was passiert jetzt mit den beiden Anstalten „Roter Ochse“ und „Frohe Zukunft“?