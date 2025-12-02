Nach der Absage der Landesregierung in der Standortfrage des Gefängnisses herrscht in Halle große Enttäuschung. Wie es jetzt weitergehen soll.

Blick auf den „Roten Ochsen“ in Halle. Das Gefängnis soll bald leergezogen werden.

Halle (Saale)/MZ. - Wenige Stunden nachdem die Landesregierung ihre Entscheidung verkündet hat, den Gefängnisstandort Halle aufzugeben und stattdessen nach Weißenfels zu verlegen, herrscht in der Stadtpolitik Fassungslosigkeit. Die Enttäuschung scheint sehr groß zu sein. Was passiert jetzt mit den beiden Anstalten „Roter Ochse“ und „Frohe Zukunft“?