Im Frühjahr 2026 werden die Dickhäuter von Halle in den Tierpark Berlin umziehen. Jetzt spricht Zoodirektor Dennis Müller über die Details und darüber, warum die Berliner keine Ablöse zahlen müssen.

Nach Umbau: Kommen nie wieder Elefanten in den Bergzoo nach Halle?

Bald für immer in Berlin: Halles Elefantenherde. Der Bergzoo grübelt indes schon über einem Abschiedsfest für die Dickhäuter.

Halle (Saale)/MZ. - Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Halles Elefantenherde verlässt den Bergzoo und zieht im Frühjahr 2026 in den Tierpark Berlin um. Es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Seitdem erlebt Zoodirektor Dennis Müller eine Resonanz, „wie ich sie bisher nicht kannte“. Freunde und Bekannte löchern ihn mit Fragen. Auf dem Reilsberg glühen die Telefondrähte. „Elefanten sind eben keine Tiere wie andere“, sagt Müller. Gegenüber der MZ geht er jetzt ins Detail.