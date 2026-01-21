Wer im Landkreis Wittenberg den Fischereischein machen möchte, kann im März zwischen mehreren Prüfungsterminen wählen. Anglervereine laden zu Prüfungen und Vorbereitungskursen ein.

Wittenberg/MZ. - Wer in Sachsen-Anhalt angeln will, der braucht einen Fischereischein. Im Landkreis Wittenberg gibt es im März mehrere Termine für Jugendfischerprüfungen sowie Friedfischfischerprüfungen.

Die Jugend- und Friedfischfischerprüfung des Anglervereins „Wörlitzer Winkel“ findet am Samstag, 14. März, um 9 Uhr im Vereinsraum des Anglervereins „Elbaue“ Wörlitz, Förstergasse 26 in Oranienbaum-Wörlitz, Ortsteil Wörlitz statt.

Prüfungsvorbereitung vor Ort

Die Anmeldung ist telefonisch unter 034905 20450 möglich. Eine verpflichtende Prüfungsvorbereitung wird am 7. März von 9 bis 13 Uhr ebenfalls in Wörlitz durchgeführt.

Die Prüfung zum Jugend- und Friedfischfischereischein des Sportfischervereins Kleinwittenberg findet am 21. März ab 9 Uhr in „Nipos Angelshop“ in der Dessauer Straße 3 in Wittenberg statt. Anmeldungen sind bis 7. März direkt im Angelshop oder telefonisch unter 03491 402509 möglich.

Optional wird am 13. März um 16 Uhr eine Prüfungsvorbereitung ebenfalls in „Nipos Angelshop“ angeboten. Der Anglerverein „Heide Gräfenhainichen“ führt die Prüfung am 22. März um 9 Uhr in der Heidegaststätte „Am Königssee“, Mark Nauendorf 60 in Rotta, Kemberg, durch.

Anmeldungen sind ab 16. Februar möglich bei Rüdiger Krawetzke unter 01520 2844624. Geplant ist ein Vorbereitungskurs am 16. März, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Weitere Informationen unter [email protected].

Jessen und Elster bieten zusätzliche Termine

Der Deutsche Anglerverband, Ortsgruppe Jessen, führt die Prüfung am 22. März im Anglertreff, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 32, Jessen (Elster) durch. Anmeldeformulare und Informationen sind im Angelgeschäft Firma Blei GbR, Senatorweg 5, Jessen (Elster) erhältlich. Telefonisch ist die Ortsgruppe unter 03537 214417 erreichbar. Eine freiwillige Prüfungsvorbereitung findet am 21. März um 9 Uhr statt.

Die Jugend- und Friedfischfischerprüfung des Angelsportvereins „Elster/Elbe 1934“ findet am 28. März um 8 Uhr in der Sekundarschule Elster, Lindenstraße 11 statt. Anmeldungen sind telefonisch bei Sven Mickosch unter 035383 20109 möglich, oder per E-Mail unter [email protected].