Beliebter Seniorentreff in Eisleben ist umgezogen Vom „Kutscherhaus“ in die „Stadtscheune“ - Eisleber Seniorentreff hat neues Domizil

Die vor mehr als drei Jahren im „Kutscherhaus“ in Eisleben eröffnete Begegnungsstätte ist umgezogen. Mittlerweile haben die ersten Veranstaltungen stattgefunden.

Von Jörg Müller 21.01.2026, 15:00
DJ Deddy alias Detlef Lober sorgt beim Seniorentanz in der neuen Begegnungsstätte für Stimmung.
DJ Deddy alias Detlef Lober sorgt beim Seniorentanz in der neuen Begegnungsstätte für Stimmung. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Es ist ein hartes Stück Arbeit gewesen. Bis kurz vorher konnte sich Manuela Brackmann nicht vorstellen, dass der geplante Eröffnungstermin der neuen Seniorenbegegnungsstätte in der Eisleber Münzstraße 15 gehalten werden kann. Denn das Haus sei lange eine einzige große Baustelle gewesen.