Die vor mehr als drei Jahren im „Kutscherhaus“ in Eisleben eröffnete Begegnungsstätte ist umgezogen. Mittlerweile haben die ersten Veranstaltungen stattgefunden.

Vom „Kutscherhaus“ in die „Stadtscheune“ - Eisleber Seniorentreff hat neues Domizil

DJ Deddy alias Detlef Lober sorgt beim Seniorentanz in der neuen Begegnungsstätte für Stimmung.

Eisleben/MZ - Es ist ein hartes Stück Arbeit gewesen. Bis kurz vorher konnte sich Manuela Brackmann nicht vorstellen, dass der geplante Eröffnungstermin der neuen Seniorenbegegnungsstätte in der Eisleber Münzstraße 15 gehalten werden kann. Denn das Haus sei lange eine einzige große Baustelle gewesen.