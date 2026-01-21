Seit fünf Jahrzehnten prägt der Ascherslebener Jörg Flechtner den Handball. Mit 60 arbeitet er nun im Präsidium des Handballverbandes Sachsen-Anhalt – und baut gleichzeitig eine neue Mädchenmannschaft auf. Warum ihn Ehrenamt und Nachwuchsarbeit antreiben.

Der Ascherslebener Jörg Flechtner ist im Präsidium des Handball-Landesverbandes jetzt für die vier Spielbezirke verantwortlich.

Aschersleben/MZ. - Ein Ascherslebener wird künftig im Präsidium des Handballverbandes Sachsen-Anhalt (HVSA) arbeiten. Jörg Flechtner vom Handballclub „Alligators“ Aschersleben wurde neu in das Gremium berufen. Er hat die Leitung des Spielbezirkes West übernommen und wird künftig diesen im Präsidium vertreten. „Ich finde, der HVSA muss auch Informationen bis in die kleinste Einheit bekommen“, sagt er zum Hintergrund der Aufgabe. Das gehe aber nur im Team.