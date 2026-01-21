Im Sommer '25 sollten sie kurzzeitig verboten werden, jetzt haben Schulen aus Mansfeld-Südharz Skikompaktkurse in Tirol absolviert. Wie setzt man die Regeln um und was ist mit den Kritikpunkten von damals?

Zurück auf der Piste - Wie Schulen aus Mansfeld-Südharz den Skiunterricht jetzt umsetzen

Der Skikompaktkurs des Scholl-Gymnasiums Sangerhausen 2026 in Seefeld in Tirol.

Sangerhausen/MZ. - Sonntagmorgens in aller Herrgottsfrühe sind sie gestartet, im Doppelstockbus mit Gepäckanhänger ging es für die Klassenstufe 11 des Scholl-Gymnasiums Sangerhausen zum Skikompaktkurs nach Seefeld in Tirol. Das Interesse am Sportunterricht im Schnee war riesig. 75 Schüler machten mit, nur ein gutes Dutzend blieb zurück und hatte in Sangerhausen normalen Unterricht.