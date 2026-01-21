Unter dem Titel „Figurative Artists“ zeigen Schülerinnen und Schüler des Künstlers Thomas Beecht gemeinsam mit ihrem Lehrer im Kunst.Wittenberg eine Auswahl ihrer Werke.

Wittenberg hat eine neue Ausstellung: Was im Alten Rathaus zu sehen ist

Thomas Beecht vor einem seiner bekannten Bitumen-Bilder: Arbeiten des Künstlers aus München sind im Alten Rathaus von Wittenberg zu sehen.

Wittenberg/MZ. - Die Porträts von Mario Welker und Stefan Schneegaß wurden noch mal umgehängt und das Bild, das Anke Vater zeigt, hat sein Pendant bekommen: Zu sehen ist nun auch jenes Werk von Vater selbst, bei dessen Entstehung sie, die in Reinsdorf eine Malwerkstatt hat, von Kathleen Matussek porträtiert wurde. Die Wittenbergerin Matussek gehört zu jenen Schülerinnen und Schülern von Thomas Beecht, die gerade zusammen mit ihrem Lehrer im Alten Rathaus in Wittenberg ausstellen.