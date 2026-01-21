weather sonnig
  4. Workshop Fermentieren: Warum „sauer macht glücklich“ in Mücheln zum Trend geworden ist

13 Workshops übers Fermentieren unter dem Titel „Sauer macht glücklich“ mit mehr als 150 Teilnehmern fanden in anderthalb Jahren in Mücheln statt. Und die nächsten Termine gibt es aufgrund der großen Nachfrage auch bereits. Was die zuständige Ernährungsberaterin Sina Patzner dazu sagt.

Von Diana Dünschel 21.01.2026, 18:00
Daniela Itzigehl (l.) und Sina Bormke-Hennig (r.) schnippeln Gemüse für ihr erstes Ferment.
Daniela Itzigehl (l.) und Sina Bormke-Hennig (r.) schnippeln Gemüse für ihr erstes Ferment. (Foto: Diana Dünschel)

Mücheln/MZ. - Fermentieren liegt im Trend, jedenfalls in Mücheln und Umgebung. Seit Karsten Liebmann von der Müchelner Kreativmühle und die Langeneichstädter Gesundheits- und Ernährungsberaterin Sina Patzner vor anderthalb Jahren einen ersten Workshop dazu unter dem Titel „Sauer macht glücklich“ anboten, ist die Nachfrage so groß, dass es eine Wiederholung nach der anderen gibt.