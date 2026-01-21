13 Workshops übers Fermentieren unter dem Titel „Sauer macht glücklich“ mit mehr als 150 Teilnehmern fanden in anderthalb Jahren in Mücheln statt. Und die nächsten Termine gibt es aufgrund der großen Nachfrage auch bereits. Was die zuständige Ernährungsberaterin Sina Patzner dazu sagt.

Warum „sauer macht glücklich“ in Mücheln zum Trend geworden ist

Mücheln/MZ. - Fermentieren liegt im Trend, jedenfalls in Mücheln und Umgebung. Seit Karsten Liebmann von der Müchelner Kreativmühle und die Langeneichstädter Gesundheits- und Ernährungsberaterin Sina Patzner vor anderthalb Jahren einen ersten Workshop dazu unter dem Titel „Sauer macht glücklich“ anboten, ist die Nachfrage so groß, dass es eine Wiederholung nach der anderen gibt.