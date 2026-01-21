Die SWG plant den Abbau der defekten Bahnhofsuhr in Sangerhausen. Die BIS fordert dagegen ihre Reparatur. Wann es der Uhr „an den Kragen geht“.

Sangerhäuser Bahnhofsuhr seit Monaten defekt – warum die BIS den Rückbau jetzt stoppen will

Steht seit Monaten still: Die Bahnhofsuhr an der Westseite der Bahnhofshalle in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Sie steht seit Monaten auf 3:10 Uhr. Wegen eines technischen Defekts funktioniert die Uhr in der Sangerhäuser Bahnhofshalle nicht mehr. Die Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG), der der Bahnhof gehört, will die Uhr aus Kostengründen zurückbauen.