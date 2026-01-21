weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Die SWG plant den Abbau der defekten Bahnhofsuhr in Sangerhausen. Die BIS fordert dagegen ihre Reparatur. Wann es der Uhr „an den Kragen geht“.

Von Frank Schedwill 21.01.2026, 18:00
Steht seit Monaten still: Die Bahnhofsuhr an der Westseite der Bahnhofshalle in Sangerhausen.
Steht seit Monaten still: Die Bahnhofsuhr an der Westseite der Bahnhofshalle in Sangerhausen. (Foto: Frank Schedwill)

Sangerhausen/MZ. - Sie steht seit Monaten auf 3:10 Uhr. Wegen eines technischen Defekts funktioniert die Uhr in der Sangerhäuser Bahnhofshalle nicht mehr. Die Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG), der der Bahnhof gehört, will die Uhr aus Kostengründen zurückbauen.