BIS will Bahnhofsuhr erhalten Sangerhäuser Bahnhofsuhr seit Monaten defekt – warum die BIS den Rückbau jetzt stoppen will
Die SWG plant den Abbau der defekten Bahnhofsuhr in Sangerhausen. Die BIS fordert dagegen ihre Reparatur. Wann es der Uhr „an den Kragen geht“.
21.01.2026, 18:00
Sangerhausen/MZ. - Sie steht seit Monaten auf 3:10 Uhr. Wegen eines technischen Defekts funktioniert die Uhr in der Sangerhäuser Bahnhofshalle nicht mehr. Die Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen (SWG), der der Bahnhof gehört, will die Uhr aus Kostengründen zurückbauen.