weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Zugverkehr in Sachsen-Anhalt: Bahnhöfe sollen sauberer werden – Warum die Bahn ausgerechnet in Bitterfeld damit anfängt

Jetzt einschalten
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle

Zugverkehr in Sachsen-Anhalt Bahnhöfe sollen sauberer werden – Warum die Bahn ausgerechnet in Bitterfeld damit anfängt

Bundesweit hat die Bahn eine Sauberkeitsoffensive für Bahnhöfe gestartet. Warum in Sachsen-Anhalt zuerst ausgerechnet Bitterfeld an der Reihe ist.

Von Alexander Schierholz 21.01.2026, 18:00
Markant: das neue Bahnhofsgebäude in Bitterfeld
Markant: das neue Bahnhofsgebäude in Bitterfeld (Foto: Philipp Ockert)

Bitterfeld/MZ - Ausgerechnet Bitterfeld. Ausgerechnet Sachsen-Anhalts modernster Bahnhof zählt zu den 25 Stationen bundesweit, an denen die Bahn ihr jüngst vorgestelltes „Sofortprogramm“ für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen starten will – als einziger Ort aus dem Land übrigens.