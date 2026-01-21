In der nächsten Woche will der Landkreis Anhalt-Bitterfeld die abschließenden Beratungen führen und auch die höhere Kreisumlage beschließen. Wie die Lage ist.

Köthen/MZ. - Auf einmal geht es ganz schnell. Nach zahlreichen Vorberatungen im Kreis- und Finanzausschuss soll der Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit Schwung auf die Zielgerade gebracht werden. Am Dienstag, 27. Januar, soll der Kreis- und Finanzausschuss seine endgültige Empfehlung geben. Bereits zwei Tage später, am Donnerstag, 29. Januar, könnte dann der Beschluss im Kreistag fallen.