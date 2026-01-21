Eine 28‑jährige Frau aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld wurde auf einem Datingportal um rund 60.000 Euro betrogen. Ein im Ausland lebender Mann lockte sie mit angeblichen hohen Gewinnen und forderte mehrfach Überweisungen auf ein spezielles Konto.

Köthen/Anhalt. – Eine 28-Jährige aus dem Kreis Anhalt-Bitterfeld ist auf einem Datingportal um etwa 60.000 Euro betrogen worden, wie die Polizei meldet.

Demnach hatte sie einem im Ausland lebenden Mann über mehrere Wochen hinweg Geld auf ein spezielles Konto überwiesen. Dieser hatte hohe Gewinne durch die investierte Summe versprochen. Die Frau meldete den Betrug selbst, nachdem sie keinerlei Zugriff mehr auf die Geldsumme besessen hatte, wie es weiter hieß.

Die Beamten raten bei Online-Bekanntschaften zu besonderer Vorsicht. Betrüger versprechen demnach oft schnell verdientes Geld oder Liebe.