Bei einem Streit am späten Abend in Hannover wird ein Mann schwer verletzt. Über das Alter des Opfers und den Tathergang gibt es verschiedene Informationen.

Hannover - Durch einen Stich ist ein junger Mann in Hannover schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte nahmen ihn am Dienstagabend in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Demnach geschah der Angriff im Zuge eines Streits. Nach ersten Angaben der Polizei ist der Verletzte 22 Jahre alt. Demnach kam auch der Angreifer vorsorglich ins Krankenhaus - wegen einer leichten Verletzung.

Auch die Organisation NAV-DEM - Demokratisches Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und Kurden in Hannover verschickte Informationen zu einem Angriff am späten Abend in Hannovers Innenstadt. Demnach war das Opfer ein 21-jähriger Kurde, der nach dem Ende einer Demonstration in Solidarität mit Nordsyrien mit einem Messer schwer verletzt wurde. Der Verein verwies auf Zeugenaussagen, nach denen der Verletzte eine Fahne der Kurdenmiliz YPG trug. Dies soll Anlass für Beschimpfungen gewesen sein. Im weiteren Verlauf soll der Angreifer den 21-Jährigen mit einem Küchenmesser in die Brust gestochen haben.

Die Polizei machte auf dpa-Nachfrage dazu zunächst keine Angaben. Der Pressesprecher teilte mit, dass am Donnerstag mit weiteren Informationen zu rechnen sei.