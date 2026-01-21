Die Feuerwehr warnt immer wieder vor dem Betreten von Eisflächen. Oft vergeblich. Nun mussten die Helfer am Wannsee zum Einsatz

Berlin - Ein Eissegler ist in Berlin auf dem Wannsee ins Eis eingebrochen und von Feuerwehrleuten gerettet worden. Er erlitt starke Unterkühlungen und kam in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Weitere Details nannte er nicht.

Passanten riefen die Feuerwehr am Nachmittag zu Hilfe. Als die Helfer eintrafen, versuchte ein Mensch, den Eissegler zu sichern. Dieser war nach Angaben des Feuerwehrsprechers etwa 200 Meter vom Ufer entfernt in Höhe des Strandbads Wannsee in die Eisfläche eingebrochen.

Die Feuerwehr setzte auch einen Hubschrauber ein. Ein Helfer wurde daraus abgeseilt, um den Mann aus dem Wasser zu retten. Der Eissegler wurde schließlich an Land geflogen und dort ärztlich versorgt. Sein Helfer blieb unverletzt und verließ den Unfallort.

Die Feuerwehr war nach eignen Angaben mit 36 Helfern vor Ort. Sie warnte erneut vor dem Betreten von Eisflächen - zumal es zwischenzeitlich vielerorts auch getaut hat.