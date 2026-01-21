Kunst im Leerstand, Engagement im Alltag und Umweltbildung im Bienenwagen: Der Ballenstedter Verein Heimatbewegen bietet im Jahr 2026 vielfältige Angebote, die Stadt gemeinsam zu gestalten. Vorsitzende Anneke Richter erklärt, warum jeder in Ballenstedt unabhängig von Vereinsstrukturen Impulse setzen kann.

Die Allee in Ballenstedt bietet im Mai Raum für "1000 Meter Kunst" in einer Aktion des Vereins Heimatbewegen.

Ballenstedt/MZ. - „Wer eine Idee für Ballenstedt hat, kann bei uns andocken – auch ohne eigenen Verein“, sagt Anneke Richter, Vorsitzende des Ballenstedter Vereins Heimatbewegen. Der stellt nicht nur eigene Projekte auf die Beine, sondern unterstützt Vereine, Netzwerke und Initiativen, um das Leben in der Stadt besser zu machen. Im Interview mit der MZ spricht die Vereinsvorsitzende über das Jahr 2026, das geprägt ist von internationaler Kunst, viel Raum fürs Ehrenamt und Projekten für Kinder und Jugendliche.