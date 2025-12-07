Glühwein zum Anstoßen nach dem Ja-Wort: Warum es Ärztin Sissy und ihren Tino mit der Hochzeitsgesellschaft auf den Weihnachtsmarkt in Halle zog. Dort endete indes eine Glühwein-Ära. Und eine neue soll beginnen.

Das gab es in Halle noch nie - eine Hochzeit auf dem Weihnachtsmarkt

Prost auf eine glückliche Zukunft: Sissy Richter und Tino Wicking stoßen auf dem Weihnachtsmarkt an.

Halle (Saale)/MZ - Ups, das fehlt gerade noch. Ein kleiner Schwapp Kakao ist auf das traumhaft weiße Hochzeitskleid von Sissy Richter gespritzt. Doch das Malheur lässt sich schnell beheben. Währenddessen zücken Passanten ihre Handys. Denn das gab es auf dem Weihnachtsmarkt in Halle noch nie: eine Hochzeit. „Die Braut sieht aus wie die Sissy aus dem Film“, raunt eine neugierige Frau.