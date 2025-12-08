Am Hauptbahnhof Wittenberg gibt es neue Schilder. Darauf ist der Schriftzug „Lutherstadt“ kleiner geschrieben als Wittenberg. Wie das die Deutsche Bahn begründet.

Wittenberg/MZ. - Die Verwechslungsgefahr ist bekannt: Mancher, der nach Wittenberg will, ist schon in Wittenberge gelandet – und umgekehrt auch. Dietmar Klingner, der Mann mit dem Coffee-Bike am Hauptbahnhof der Lutherstadt, kennt solche Gestrandeten. Jetzt könnte die Gefahr, in der falschen Stadt auszusteigen, weil man beim Einfahren nicht bemerkt hat, dass ein „e“ am Ende des Ortsnamens fehlt, womöglich noch steigen.