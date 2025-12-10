Ehrenamt in Merseburg Wie Steve Harport sich für den SV Merseburg 99 einsetzt
Steve Harport ist nicht nur Mitglied, Spieler und Trainer im SV Merseburg 99, er hat den Fußballverein sozusagen auch gerettet. Wie er das geschafft hat und was er noch alles für den Verein tut.
10.12.2025, 16:00
Merseburg/MZ. - Steve Harport ist seit 32 Jahren Mitglied beim SV Merseburg 99. Angefangen als Spieler, trainiert er heute zusätzlich Kinder und Jugendliche im Fußballverein. „Es ist toll, den Spielern etwas beibringen zu können“, erklärt er.