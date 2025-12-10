Anlässlich des Osterfelder Weihnachtsmarktes gibt es die Neueste Ausgabe des Osterfelder Heimatheftes erstmalig zu kaufe. Worüber es informiert und wo sie sonst noch erhältlich ist.

Osterfeld/MZ. - Wenn am Samstag auf dem Osterfelder Burghof zum Weihnachtsmarkt eingeladen wird, dann startet traditionell der Verkauf des neuen Osterfelder Kultur- und Heimatblattes. Herausgegeben wird das Heimatheft alljährlich vom Heimatverein der Kleinstadt und das schon seit Ende der 1970er Jahre. Mittlerweile ist es schon die 48. Ausgabe, die über interessante historische Entwicklungen in der Kleinstadt berichtet, durch historische Fotos Erinnerungen wach ruft oder auch durch kurze Schlagzeilen aus aktuellen Jahren die Chronik der Stadt vervollkommnet.

Auflage von 500 Exemplaren

Hauptthema der neuen Ausgabe, die in einer Auflage von 500 Exemplaren erscheint, ist das 100-jährige Jubiläum des Osterfelder Bades. 1926 wurde die Freizeiteinrichtung im Corseburger Weg eröffnet und lockt noch heute nach umfangreichem Umbau zum Naturbad Wasserratten an. Auch dem einstigen Funkverein Osterfelds ist ein Beitrag gewidmet. Zudem berichtet ein Pfarrer im Ruhestand über einen besonderen Abendmahlkelch aus den 1940er Jahren und seine Verbindung zur Kirche in Osterfeld. Aber auch besondere Bäume in und um Osterfeld stehen im Fokus der Neuerscheinung.

Neben dem Weihnachtsmarkt kann das Heimatheft in Silvios Blumenparadies am Osterfelder Markt sowie in der Zeitzer Buchhandlung erworben werden.