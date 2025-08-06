Das Osterfelder Naturbad hatte aufgrund des Wetters zeitweilig seine Pforten geschlossen. Warum der Schwimmmeister deshalb trotzdem keine ruhige Kugel geschoben hat und wie es weitergeht.

Regen vermiest Badesaison im Naturbad Osterfeld - Warum die Zeit nicht vertan war

Seit einer Woche herrscht im Naturbad Osterfeld gähnende Leere, denn aufgrund des schlechten Wetters hat das Bad zeitweilig geschlossen.

Osterfeld/MZ. - Wann wird es mal wieder richtig Sommer, sang einst Entertainer Rudi Carrell. Gerade für die Ferienkinder fühlten sich die vergangenen Tage alles andere als nach Sommerferien an: kaum Sonne, in steter Regelmäßigkeit Regenschauer, von den Temperaturen ganz zu schweigen. Badewetter geht anders. Das spüren auch die Bäder der Region.