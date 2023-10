Warum man in der Matzturmstadt um die Existenz von Umgebindehaus und Heimatstube bangt.

Die Ausstellung zur Regionalgeschichte der Kleinstadt im Dachgeschoss des Umgebindehauses bleibt bestehen. Gerd Seidel schaut sich ein Modell an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ - Die Osterfelder Heimatstube im Rathaus, aber auch das kleine Museum im historischen Umgebindehaus am Matzturm sind bei städtischen Veranstaltungen, aber auch bei Familienfeiern oder Klassentreffen beliebte Stätten für Besucher. Bei Einheimischen weckt so manches Ausstellungsstück Erinnerungen. Auswärtige staunen hingegen, was über die Jahre zur Osterfelder Stadtgeschichte zusammengetragen wurde.