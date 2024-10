Der Männerchor „Borussia“ feiert in der Gaststätte „Teucheler Hof“ sein 150-jähriges Bestehen.

Wittenberg/MZ - Der einzige Männerchor aus Wittenberg „Borussia“ feiert sein 150-jähriges Bestehen. Zelebriert wird am Samstag, 12. Oktober, in der Gaststätte „Teucheler Hof“ in kleiner, nicht-öffentlicher Runde. Doch davon lässt sich der Chor nicht abhalten: Gesungen wird selbstverständlich dennoch.