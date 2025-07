Ob Stoff oder Pappe: In Halle beginnt die Suche nach die Zuckertüte zur Einschulung 2025. Was jetzt im Trend liegt – und warum sich der Blick in lokale Läden lohnt.

Halle (Saale)/MZ. - Im Stoffgeschäft „Patch and Work“ in der Gütchenstraße in Halle blüht im Sommer ein ganz besonderes Geschäft: Dinos, Rehe, Regenbögen – genäht, bestickt, mit Namen versehen. Inhaberin Grit Weigmann fertigt mit ihrem Team pro Saison rund zehn Zuckertüten aus Stoff an, allesamt Unikate.