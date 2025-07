Das Ascherslebener Freibad ist mittlerweile ganze 100 Jahre alt. Bei der Geburtstagsparty mit Wasserspielen und zahlreichen Überraschungen hat am Wochenende auch Neptun mitgefeiert.

Neptun, Spielspaß, Nostalgie: So wurde das 100-jährige Bestehen des Ascherslebener Freibades gefeiert

Aschersleben/MZ - Die 100 – drei silberne Luftballons – hängt am Sonnabend schon am Eingangsbereich des Ascherslebener Freibades. „Das habe ich nur durch Zufall erfahren“, spricht Jörg Widder, der seit Anfang des Jahres Chef der Optimal GmbH und damit auch der idyllisch im Einetal gelegenen Badeanstalt ist, von dem außergewöhnlichen Jubiläum. Gefeiert wurde es am Wochenende mit einem zünftigen Neptunfest.