Reden ist Gold - so wird in Naumburg Frauen der Weg bereitet

Naumburg. - „Ich heiße Lena und bin seit 2023 in Deutschland“, beginnt eine der Teilnehmerinnen des Sprachanwendungskurses „FrauenStärken“ mit einem Lächeln die Vorstellungsrunde. „Meine Mutter und meine Tochter sind noch in der Ukraine. Ich warte auf den Frieden.“ Lena ist eine der durchschnittlich 15 Frauen, die regelmäßig in die Familienbildungsstätte in Naumburg kommen, um ihr Deutsch zu üben. Wer teilnehmen will, muss sich weder anmelden noch etwas bezahlen – das Land Sachsen-Anhalt steckt hinter der Finanzierung.