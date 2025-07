Dieser Tage zeigen sich vor der Kfz-Zulassungsstelle in Naumburg immer wieder dieselben Bilder. Fahrzeughalter warten bereits Stunden vor Öffnung der Behörde vor den Türen. Um der Nachfrage Herr zu werden, bietet die Zulassungsstelle für Mittwoch nun einen zusätzlichen Sprechtag an.

Naumburg. - Wer dieser Tage im Burgenlandkreis ein Auto zulassen möchte, der braucht Geduld und viel Zeit. Aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen sowie wegen einer Software-Umstellung waren die Zulassungsstellen in Weißenfels und Zeitz bereits in den vergangenen Wochen mehrere Tage geschlossen, in Naumburg war ein Kontakt oftmals nur mit gebuchten Terminen möglich. Ein Ende der Probleme in der Behörde scheint nicht in Sicht.