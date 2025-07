Zeitz/MZ. - Im Goethepark, auf der Bürgerobstwiese an der Röntgenstraße und auch in der Arnoldpromenade – in all diesen Zeitzer Grünanlagen gibt es Bänke zum Verweilen. Im Lenssenpark jedoch nicht. Schon seit Monaten nicht. Und das missfällt Bürgern, weil es keinen Platz gibt, an dem man sich im Park mal ausruhen oder eben die Anlage, die Natur genießen könne.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.