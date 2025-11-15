weather regen
Halle (Saale), Deutschland
Baumaßnahme in Zeitz In Zeitz ist die B180 gesperrt, weil gebaut wird: Was dadurch in beruhigter Zone am Altmarkt abgeht

Die B180 in Zeitz ist gesperrt, weil in der Brüderstraße/Fischstraße gebaut wird. Es gibt eine Umleitung. Wem die zu lang ist, der drängelt sich rund um den Altmarkt. Wie es da aussieht.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 15.11.2025, 10:02
Lkw dürfen nicht in die Zeitzer Innenstadt fahren, denn die B180, also die Fischstraße, ist gesperrt. Das ist auch deutlich ausgeschildert.
Lkw dürfen nicht in die Zeitzer Innenstadt fahren, denn die B180, also die Fischstraße, ist gesperrt. Das ist auch deutlich ausgeschildert. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Ein großer, schwerer Lkw biegt von der Rahnestraße kommend in die Zeitzer Fischstraße ein. Die ist allerdings an der Einmündung Brüderstraße wegen der Kanal- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Wo will er hin?