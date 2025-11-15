Baumaßnahme in Zeitz In Zeitz ist die B180 gesperrt, weil gebaut wird: Was dadurch in beruhigter Zone am Altmarkt abgeht
Die B180 in Zeitz ist gesperrt, weil in der Brüderstraße/Fischstraße gebaut wird. Es gibt eine Umleitung. Wem die zu lang ist, der drängelt sich rund um den Altmarkt. Wie es da aussieht.
Aktualisiert: 15.11.2025, 10:02
Zeitz/MZ. - Ein großer, schwerer Lkw biegt von der Rahnestraße kommend in die Zeitzer Fischstraße ein. Die ist allerdings an der Einmündung Brüderstraße wegen der Kanal- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Wo will er hin?