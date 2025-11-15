weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Einkaufen in Dessau-Roßlau: „MiTo“ öffnet in Rodleben - Wie Sebastian Max und Philipp Wendt ein Einkaufszentrum wiederbeleben

Einkaufen in Dessau-Roßlau „MiTo“ öffnet in Rodleben - Wie Sebastian Max und Philipp Wendt ein Einkaufszentrum wiederbeleben

Sebastian Max und Philipp Wendt haben in Rodleben ihr „MiTo“-Geschäft eröffnet. Was die Idee dahinter ist, was die Rodlebener dort einkaufen können.

Von Sylke Kaufhold 15.11.2025, 10:00
Sebastian Max (li.) und Philipp Wendt in ihrem MiTo Markt, wo sie Nützliches und Schönes für Haushalt, Garten und Freizeit anbieten.
Sebastian Max (li.) und Philipp Wendt in ihrem MiTo Markt, wo sie Nützliches und Schönes für Haushalt, Garten und Freizeit anbieten. Thomas Ruttke

Rodleben/MZ. - Das Gesprächsthema Nummer 1 der Rodlebener liegt vor den Toren des Ortes und ist 45 Quadratmeter groß. Die Rede ist vom „MiTo-Geschäft“, das am 1. November im dortigen Einkaufszentrum eröffnet wurde.