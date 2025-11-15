Einkaufen in Dessau-Roßlau „MiTo“ öffnet in Rodleben - Wie Sebastian Max und Philipp Wendt ein Einkaufszentrum wiederbeleben
Sebastian Max und Philipp Wendt haben in Rodleben ihr „MiTo“-Geschäft eröffnet. Was die Idee dahinter ist, was die Rodlebener dort einkaufen können.
15.11.2025, 10:00
Rodleben/MZ. - Das Gesprächsthema Nummer 1 der Rodlebener liegt vor den Toren des Ortes und ist 45 Quadratmeter groß. Die Rede ist vom „MiTo-Geschäft“, das am 1. November im dortigen Einkaufszentrum eröffnet wurde.