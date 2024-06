Ab Oktober soll die Verbindungsstraße von Alt- und Neustadt in Quedlinburg ausgebaut werden. Was vorgesehen ist.

Steinweg in Quedlinburg: So soll er nach dem Ausbau aussehen

Blick in den Steinweg aus Richtung der Bockstraße.

Quedlinburg/MZ. - Eine Straße, in der sich schön laufen und verweilen lässt, wo Radfahrer in beide Richtungen fahren können, die Erlebnischarakter hat und barrierefrei ist. Das sind Wünsche, die Bürger für den Ausbau des Steinwegs in Quedlinburg geäußert haben.