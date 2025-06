Merseburg/Morl/MZ. - Drei Jahre ist es her, dass der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit einem riesigen Scheck in Leuna vorbeischaute. 184 Millionen Euro Fördermittel überreichte er damals an den Saalekreis. Der will mit dem Geld das Industriegebiet Leuna III für die Ansiedlung von Biochemie entwickeln. Doch auf dem designierten Gelände westlich der B91 wachsen weiterhin die Ackerpflanzen.

