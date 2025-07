Gräfenhainichen/MZ. - Sven Enke spricht nur selten und ungern über sich selbst und sein Unternehmen. „Wir arbeiten lieber im Stillen“, sagt er bescheiden. Enke hat sich entschieden, in einem Beruf tätig zu sein, den sich nur wenige Menschen vorstellen können. Dabei handelt es sich um einen zwingend benötigten Service. Einen Service, den jeder irgendwann in Anspruch nehmen muss. Enke leitet das Bestattungsinstitut Leßmann in Gräfenhainichen.

Gegründet vor 35 Jahren

Schon seit Jahrzehnten ist der Name Leßmann in Gräfenhainichen unmittelbar mit dem Gedanken an Bestattungen verbunden. Unternehmensgründer Wolfgang Leßmann hatte schon zu DDR-Zeiten als Bestatter gearbeitet. Er sei in leitender Funktion bei der Stadtwirtschaft für Bestattungen verantwortlich gewesen, berichtet Enke. Während der Wendezeit hatte Leßmann sich entschieden, selbstständig tätig zu sein. Am 1. Mai 1990 – vor 35 Jahren – gründet er gemeinsam mit Enkes Mutter das in der Heidestadt gut bekannte Bestattungsinstitut.

„Er war immerhin schon 56, als er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.“ Leßmann habe das Unternehmen noch bis ins Jahr 2004 gemeinsam mit seiner Mutter in Eigenregie geführt. Enke ist gelernter Werkzeugmacher und zu dieser Zeit als solcher tätig. Er habe nie darüber nachgedacht, als Bestatter zu arbeiten. „Das ist ja komplett fachfremd“, sagt er. Erst nach der Unternehmungsgründung sei ihm bewusst geworden, dass es so kommen könnte. „Man muss immer davon ausgehen, dass es irgendwann zur Debatte steht, ob jemand aus der Familie ein Unternehmen übernimmt.“

Branchenwechsel zur Jahrtausendwende

Diese Frage stellt sich bereits zur Jahrtausendwende. Enke beginnt 2000 im Bestattungsinstitut zu arbeiten und profitiert davon, sowohl von seiner Mutter als auch von Wolfgang Leßmann selbst lernen zu können und eingearbeitet zu werden. Beim Bestatter-Verband absolviert er parallel zur Arbeit eine fundierte Berufsweiterbildung. Seit 2004 führt Enke das Unternehmen in Eigenverantwortung. „Ich probiere es“, habe er damals gesagt, „entweder es liegt mir oder ich bin wieder weg.“

„Jetzt bin ich schon seit mehr als 25 Jahren hier.“ Er sagt, dass er mit der Zeit irgendwie immer mehr in die Aufgabe hineingewachsen sei. Sicherlich habe die Tätigkeit Facetten, die andere Berufe nicht mit sich bringen. „Aber man muss das Bestatten trotzdem wie jeden anderen normalen Beruf betrachten.“ Seine Mitarbeiter – derzeit werden neben Pauschalkräften vier Angestellte fest beschäftigt – und er verstehen sich als „stille Begleiter der Hinterbliebenen“. „Auch wenn man als Bestatter selbst nur wenig mit den Auftraggebern persönlich zu tun hat.“

Alle üblichen Servicedienstleistungen

Sein Unternehmen bietet jeden üblichen Service bei Trauerfällen. Überführung von zu Hause oder aus dem Krankenhaus gehört genauso dazu wie das Trauergespräch, Anzeigen in der Zeitung, Blumen, Auswahl der Grabstelle, der Garderobe, des Sargs oder der Urne. „Die Kunden sind zumeist dankbar, dass man Schritt für Schritt hilft“, sagt er. Hinzu kommt natürlich die Vorbereitung, Organisation und Durchführung einer würdevollen Beisetzung.

„Es steht eigentlich immer die komplette Beisetzung von A bis Z im Vordergrund.“ Allerdings sagt er auch kritisch, dass der Anteil an Büroarbeit in den Jahren stetig angestiegen sei. „Die Bürokratie hat auch bei uns Einzug gehalten“, so der 57-Jährige. „Manchmal hat man mehr mit der Büroarbeit zu tun als mit der eigentlichen Arbeit.“

Mitarbeiter kaum zu finden

Enke betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Angestellten sind. Neben dem klassischen Bestattungsinstitut gehören eine Kranzbinderei und die Grabpflege auf dem Gräfenhainichener und dem Zschornewitzer Friedhof zu den Aufgaben des Unternehmens. „Ohne Mitarbeiter wären wir aufgeschmissen“, betont er.

Allerdings sei es zu einer immer größeren Herausforderung geworden, neue Mitarbeiter einzustellen. „Dass es mal so schwierig wird, neue Mitarbeiter zu finden, weil es ja eigentlich auch ein sehr abwechslungsreicher Beruf ist, hätte ich nie gedacht“, sagt Enke.

Normale Menschen

Natürlich gebe es Beerdigungen, die auch dem Bestatter nahe gehen. Er könne nicht beobachten, dass Erfahrung in diesem Job abstumpfen lässt. „Gerade wenn Kinder versterben, lässt einen das nicht kalt.“

Sven Enke: „Wir Bestatter sind ganz normale Menschen und wenn dann bei einer Beisetzung mal eine Träne rollt, dann ist das halt so.“