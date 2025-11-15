Bürgerbefragung findet an diesem Sonntag für alle Einwohner des Dorfes ab 16 Jahren statt.

Simulation des nördlich von Hayn geplanten Windparks mit sechs Anlagen. Das Projekt wurde im August in Hayn öffentlich vorgestellt.

Hayn/MZ. - Für Hayn geht es um viel: An diesem Sonntag, 16. November, können die Einwohner abstimmen, ob sie für oder gegen einen Windpark nördlich vom Dorf sind. An der Bürgerbefragung können alle Einwohner ab 16 Jahren teilnehmen. Das Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalts sieht diese Möglichkeit laut Paragraf 28 vor. Das Ergebnis soll am Abend vorliegen.