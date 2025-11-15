Erneuerbare Energien im Südharz Hayner Einwohner sollen am Sonntag über Windpark abstimmen
Bürgerbefragung findet an diesem Sonntag für alle Einwohner des Dorfes ab 16 Jahren statt.
15.11.2025, 08:30
Hayn/MZ. - Für Hayn geht es um viel: An diesem Sonntag, 16. November, können die Einwohner abstimmen, ob sie für oder gegen einen Windpark nördlich vom Dorf sind. An der Bürgerbefragung können alle Einwohner ab 16 Jahren teilnehmen. Das Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalts sieht diese Möglichkeit laut Paragraf 28 vor. Das Ergebnis soll am Abend vorliegen.