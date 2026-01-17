Ehemaliger Lehrer hat sich zum 480-jährigen Jubiläum des Martin-Luther-Gymnasiums Eisleben intensiv mit der Schulgeschichte beschäftigt und eine umfangreiche Festschrift verfasst.

Eisleben/MZ - „Eisleben ist immer eine Schulstadt gewesen“, sagt Rüdiger Schülbe. Nicht nur das: Mit der Schulordnung von 1525 habe die Stadt sogar deutschlandweit Maßstäbe gesetzt. „Das ist viel zu wenig bekannt, darauf können wir Eisleber stolz sein“, so Schülbe. Der promovierte Physik- und Mathematiklehrer im Ruhestand hat sich in den vergangenen drei Jahren intensiv mit der Geschichte der Eisleber Schulen, insbesondere des heutigen Martin-Luther-Gymnasiums, beschäftigt.