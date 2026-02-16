Thale will das Geld aus dem Bundes-Sondervermögen nutzen, um 15 wichtige Infrastrukturprojekte im Stadtgebiet anzugehen – von maroden Brücken bis hin zu Straßen und Gebäuden.

Thale erhält 5,9 Millionen Euro: Diese 15 Projekte sollen mit dem Bundes-Sondervermögen umgesetzt werden

Die Haldenbrücke in Treseburg soll teilsaniert werden. Das ist eines der 15 Vorhaben, die in der Stadt Thale mit dem Sondervermögen umgesetzt werden sollen.

Thale/MZ/son. - Gut 5,9 Millionen Euro soll die Stadt Thale aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturprojekte erhalten. 15 Vorhaben im Stadtgebiet – es sind vor allem sanierungsbedürftige Brücken, aber auch Investitionen in zwei Gebäude – haben es auf eine Liste geschafft, sollen mit den Mitteln umgesetzt werden.