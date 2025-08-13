Oliver Brunn nimmt seine Arbeit als Koordinator für Kommunikation, Mitgliedergewinnung und Händleranbindung bei der Aschersleber Kaufmannsgilde auf. Wie er zu erreichen ist.

Aschersleben/MZ - Eigentlich sollte Oliver Brunn seine Sprechstunde im Citymanager-Büro in der Breiten Straße anbieten. Doch die Räumlichkeiten werden derzeit noch als Lagerraum benötigt. Deshalb berät der neue Koordinator der Aschersleber Kaufmannsgilde ab sofort aus einem kleinen Büroraum im Kino Aschersleben. Die Sprechstunde findet montags von 17 bis 19 Uhr statt. Eine Anmeldung ist telefonisch oder per WhatsApp unter 0171/4 72 66 25 möglich.