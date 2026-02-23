Ein Verkehrsunfall hat am Montag gegen 11.35 Uhr in Bitterfeld für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Transporter kracht gegen Dacia - Zwei Verletzte bei Unfall in der Leipziger Straße in Bitterfeld

Im Kreuzungsbereich Leipziger Straße/An den Rohrwerken in Bitterfeld stoßen Dacia und Peugeot zusammen.

Bitterfeld/MZ/TS. - Ein Verkehrsunfall hat am Montag, 23. Februar, gegen 11.35 Uhr auf der Leipziger Straße in Bitterfeld für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Ein 71-Jähriger war mit seinem Dacia in Richtung Holzweißig unterwegs, als ein 41-Jähriger mit einem Peugeot-Kleintransporter aus der Straße An den Rohrwerken nach links auf die Leipziger Straße einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Männer leicht verletzt. Zudem liefen Benzin und Öl aus. Die Feuerwehr Bitterfeld rückte an, band die Betriebsstoffe und reinigte die Fahrbahn. Der entstanden Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.