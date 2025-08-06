Immer mehr Smartphones, Smartwatches und Autos setzen versehentlich Notrufe ab. Allein im Juli gab es im Kreis Wittenberg 245 Fehlalarme. Was Nutzer im Ernstfall beachten müssen.

Smartwatches lösen immer öfter Fehlalarme aus – das rät die Leitstelle

245 Fehlmeldungen zählte die Leitstelle allein im vergangenen Monat im Landkreis Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Eine Smartwatch hat kürzlich einen Rettungseinsatz auf der B2 bei Karlsfeld ausgelöst. Gegen 19.38 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle ein automatischer Notruf ein, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte nach Karlsfeld ausrückten. Alarmiert wurden unter anderem die Hauptamtliche Wachbereitschaft, der Rettungsdienst sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Abtsdorf-Labetz, Euper und Teuchel.