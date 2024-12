Einen besonderen Einsatz hatte am Donnerstag, 19. Dezember, die Freiwillige Feuerwehr in Roßlau.

iPhone-Handy sendet Notruf-Signal: Feuerwehr Roßlau ist an der Mühle in Streetz im Einsatz

Die war kurz nach 18 Uhr an die Mühle nach Streetz alarmiert worden - durch die Notruf-Funktion eines Apple-Handys. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war allerdings weit und breit kein Unfall sichtbar. Daraufhin wurde die Umgebung umfassend abgesucht. Dabei fanden die Einsatzkräfte ein Handy an der Straße, das offenbar zu Boden gefallen war und so den Notruf ausgelöst hatte.

Der Einsatz wurde abgebrochen. Das Handy konnte später wieder seinem Besitzer übergeben werden.