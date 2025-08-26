Vorbereitungen zum Laternenfest in Halle „Magic“, „Eclipse“, „Ramba Zamba“ - Was Besucher auf dem Rummel am Gimritzer Damm erwartet
Am Festplatz Gimritzer Damm und auf der Ziegelwiese wird hart gearbeitet: Schausteller und Bühnenarbeiter stecken mitten in den Vorbereitungen zum Laternenfest. Was Besucher zahlen müssen.
Aktualisiert: 26.08.2025, 20:40
Halle (Saale)/MZ. - Wer länger nicht über den staubigen Festplatz am Gimritzer Damm geschlendert ist, wird staunen: Fahrgeschäfte, Buden und Karussells sind dort quasi über Nacht aus dem Boden gewachsen, mittendrin schwere Hebetechnik, Kräne, riesige Trucks und viele kleine bunte Wagen. Unschwer zu erkennen: Halles Rummel zum Laternenfest nimmt Gestalt an.