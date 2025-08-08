In drei Wochen ist es soweit: Traditionell am letzten August-Wochenende leuchten Lampions und Boote mit Karussells und Fahrgeschäften um die Wette. Was neu im Programm ist.

Zehntausende feiern Ende August wieder das Laternenfest - Welche Neuerungen es in diesem Jahr gibt

Highlight beim Laternenfest: das spektakuläre Höhenfeuerwerk. In diesem Jahr gibt es hier Veränderungen.

Halle (Saale)/MZ. - Nicht nur für die Hallenser - für die gesamte Region ist es das Highlight des Sommers: Seit Jahrzehnten feiert Halle am letzten August-Wochenende mit mehreren Zehntausend Besuchern sein Laternenfest. Und auch diesmal hat die Stadt als Veranstalter gemeinsam mit vielen engagierten Partnern für das Event, das vom 29. bis 31. August an vier Standorten und auf der Saale über die Bühne geht, ein Programm zusammengestellt, das für jeden Geschmack etwas bereithält.