Auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Dessau-Roßlau ist es am Montag zu Zugausfällen und massiven Einschränkungen gekommen.

Dessau-Roßlau/Magdeburg/Zerbst/MZ. - Auf der Bahnstrecke zwischen Dessau-Roßlau und Magdeburg ist es am Montag, 8. Dezember, zu Zugausfällen und teils massiven Einschränkungen gekommen. Als Grund für die Unannehmlichkeiten der Reisenden nannte die Deutsche Bahn auf MZ-Anfrage einen Kurzschluss in einem Oberleitungsdraht bei Zerbst – verursacht von einem Marder.

Zum Unglück sei dann auch noch Pech hinzugekommen: Ein durchfahrender Güterzug habe in der Folge den Oberleitungsdraht auf über 300 Meter Länge heruntergerissen. Dabei sei ein Mast abgeknickt. Aktuell laufen Reparaturarbeiten.

Bis 9 Uhr konnte die Strecke gar nicht befahren werden. Aktuell fließt der Zugverkehr aufgrund des Defekts über das Nachbargleis und bis auf Weiteres nur im Zwei-Stunden-Takt.