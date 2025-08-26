Der Landkreis Harz hat als neuer Eigentümer große Pläne für den Brocken. Doch nun kündigt der Brockenwirt seinen Rückzug als Betreiber des Hotels auf dem Gipfel an. Warum er diesen Schritt geht und welche Folgen das für Touristen hat.

Brockenwirt wirft hin: Wie geht es für Hotel und Restaurant auf Harzgipfel weiter?

Brockenwirt Daniel Steinhoff hat das Hotel auf dem höchsten Berg im Harz lange betrieben.

Schierke. - Der Harzer Landrat Thomas Balcerowski strahlt förmlich vor Optimismus und Tatendrang: Nach den heftigen Debatten, die es Ende 2024 um den von dem CDU-Politiker forcierten Plan, den Brockengipfel zu kaufen und aufzuwerten, gab, ist dieses Ziel nun erreicht. Der Landkreis ist seit wenigen Tagen Eigentümer von Brockenhotel und anderen Liegenschaften und kann nun die Umsetzung angehen. Allerdings gibt es auf 1.141 Höhenmetern unverhofft neue Baustellen.