Immer mehr Menschen setzen auf Laser, Botox und andere Filler. Zwei Dermatologinnen aus Wittenberg berichten, welche Beauty-Behandlungen aktuell besonders gefragt sind und worauf Patientinnen und Patienten achten sollten.

Botox, Filler und Co.: Dermatologinnen aus Wittenberg über den Trend zu glatter Haut

In der „Doceins Dermatologie Wittenberg“ werden unter anderem kosmetische Eingriffe mit Laser und Skalpell durchgeführt.

Wittenberg/MZ. - Laser, Injektionen, Unterspritzungen: Wer mit dem eigenen Antlitz unzufrieden ist, hat heutzutage schier endlose Möglichkeiten, sich aufhübschen zu lassen. Die Möglichkeiten reichen von minimalinvasiven Eingriffen bis hin zu einschneidenden Operationen. Wie viel sich an Haut und Gesicht verändern lässt, wissen die Dermatologinnen Mechthild Lohan und Margarete Schröder von der „Doceins Dermatologie“ in Wittenberg besonders gut.