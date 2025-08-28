weather regenschauer
  4. Modernisierung am Salzgrafenplatz: Staatskapelle und „Herr Schröder“ - Wann es mit Veranstaltungen in der Händel-Halle weitergeht

Modernisierung am Salzgrafenplatz Staatskapelle und „Herr Schröder“ - Wann es mit Veranstaltungen in der Händel-Halle weitergeht

In der Händel-Halle haben aktuell Handwerksfirmen das Sagen. Was sie zu tun haben und wann es wieder mit Veranstaltungen losgeht.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 28.08.2025, 23:40
Die Orgel in der Händel-Halle ist derzeit von einem mehrere Meter hohen Gerüst versperrt. Foto: Steffen Schellhorn

Halle (Saale)/MZ. - Dort, wo sonst Bands oder Referenten vor Publikum stehen, haben derzeit noch Handwerker verschiedener Firmen das Sagen: In der Händel-Halle wird gebaut. Die Stadt als Eigentümerin setzt in diesem Sommer in einem zweiten Bauabschnitt die Modernisierungsarbeiten fort.