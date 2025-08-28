In der Händel-Halle haben aktuell Handwerksfirmen das Sagen. Was sie zu tun haben und wann es wieder mit Veranstaltungen losgeht.

Staatskapelle und „Herr Schröder“ - Wann es mit Veranstaltungen in der Händel-Halle weitergeht

Die Orgel in der Händel-Halle ist derzeit von einem mehrere Meter hohen Gerüst versperrt.

Halle (Saale)/MZ. - Dort, wo sonst Bands oder Referenten vor Publikum stehen, haben derzeit noch Handwerker verschiedener Firmen das Sagen: In der Händel-Halle wird gebaut. Die Stadt als Eigentümerin setzt in diesem Sommer in einem zweiten Bauabschnitt die Modernisierungsarbeiten fort.