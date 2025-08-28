Ein buntes Programm erwartete die Besucher zum Festwochenende in Rosperwenda. Vereine der Region gestalten den Umzug mit.

Bis Sonntag ist die historische Feuerspritze geputzt. Sie ist dann beim Festumzug in Rosperwenda zu sehen.

Rosperwenda - Eigentlich ist Kirmeszeit in Rosperwenda. Aber in diesem Jahr feiern die rund 240 Einwohner des Ortsteils von Berga die erste urkundliche Nennung des Ortes vor 755 Jahren. Der Pfarrer Gernand von Rosperwende bezeugte am 27. Februar 1270 einen Kaufvertrag über eine Mühle.