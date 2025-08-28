weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feuerwehreinsatz auf A14: Stundenlange Sperrung auf A14: Lkw mit Neuwagen geriet in Brand

Auf der A14 kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Lkw der mit Neuwagen beladen geriet in Brand.

Von Marvin Matzulla und Tom Musche 28.08.2025, 21:02
Ein Lkw beladen mit Neuwagen brannte vollständig aus.
Ein Lkw beladen mit Neuwagen brannte vollständig aus. (Foto: Tom Musche)

Halle (Saale)/MZ - Ein Lkw-Brand hat am Donnerstagabend zu einer Vollsperrung der A14 in Fahrtrichtung Magdeburg geführt. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 18.30 Uhr an der Anschlussstelle Halle-Trotha ein Autotransporter in Brand. Der Lastwagen hatte mehrere Fahrzeuge geladen, die ebenfalls von den Flammen erfasst wurden.