Auf der A14 kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Lkw der mit Neuwagen beladen geriet in Brand.

Halle (Saale)/MZ - Ein Lkw-Brand hat am Donnerstagabend zu einer Vollsperrung der A14 in Fahrtrichtung Magdeburg geführt. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 18.30 Uhr an der Anschlussstelle Halle-Trotha ein Autotransporter in Brand. Der Lastwagen hatte mehrere Fahrzeuge geladen, die ebenfalls von den Flammen erfasst wurden.