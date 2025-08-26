weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Cyberangriff auf Ameos-Gruppe: Kriminelle hatten doch Zugriff auf Patientendaten

Cyberangriff auf Ameos: Kriminelle hatten Zugriff auf Patientendaten
Verschiedene Standorte betroffen Cyberangriff auf Ameos: Kriminelle hatten Zugriff auf Patientendaten

Der Cyberangriff auf die Ameos-Gruppe im Juli war noch erfolgreicher als bisher bekannt. Wie der Klinikbetreiber jetzt bestätigt, hatten Unbefugte nun doch teilweise Zugriff auf Patientendaten. Welche Standorte betroffen sind.

Von Frank Klemmer und Steffen Höhne Aktualisiert: 26.08.2025, 15:46
Der Cyberangriff im Juli auf Ameos war doch erfolgreich: Das Unternehmen bestätigt nun doch den Zugriff auf Patientendaten. (Symbolfoto: dpa)

Nach dem Cyberangriff auf die Gruppe des Klinikbetreibers Ameos im Juli 2025 hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bestätigt, dass die Täter durch den Angriff von einigen Standorten von Ameos teilweise personenbezogene Daten unrechtmäßig erlangt haben.