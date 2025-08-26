Der Cyberangriff auf die Ameos-Gruppe im Juli war noch erfolgreicher als bisher bekannt. Wie der Klinikbetreiber jetzt bestätigt, hatten Unbefugte nun doch teilweise Zugriff auf Patientendaten. Welche Standorte betroffen sind.

Der Cyberangriff im Juli auf Ameos war doch erfolgreich: Das Unternehmen bestätigt nun doch den Zugriff auf Patientendaten.

Nach dem Cyberangriff auf die Gruppe des Klinikbetreibers Ameos im Juli 2025 hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bestätigt, dass die Täter durch den Angriff von einigen Standorten von Ameos teilweise personenbezogene Daten unrechtmäßig erlangt haben.