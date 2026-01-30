Tourismus am Geiseltalsee Wie weit die Pläne für das neue Ferienresort in Mücheln gediehen sind

Seit 2021 laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen für den Bau eines Ferienresorts am Geiseltalsee zwischen der Marina Mücheln und Stöbnitz. Jetzt fasste der Stadtrat Mücheln einen wichtigen Beschluss, damit die Erschließungsarbeiten noch 2026 starten können. Worum es genau geht.